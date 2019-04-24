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Появились первые оценки новым "Мстителям"

24.04.2019 10:25
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Появились первые оценки новым "Мстителям"

Кинокритики после торжественной премьеры в Лос-Анджелесе дали исключительно положительные отзывы о супергеройском фильме "Мстители: Финал", который является долгожданным финалом десятилетней истории о супергероях от Marvel Studios, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
По состоянию на вечер вторника, все, кроме одного, из 56 обзоров, собранных на сайте Rotten Tomatoes, о новых "Мстителях" были оценены как положительные.
Брайан Труитт из USA Today назвал трехчасовой фильм "пакетом замечательных хитов Marvel".
Брайан Лоури из CNN отметил, что "Мстители: Финал" стали достойным финалом.
"Создатели фильма стремились вознаградить зрителей эпическим спектаклем, который во всех отношениях эпический", - сказал Лоури.
Эксперты кассовых сборов говорят, что "Мстители: Финал" могут побить рекорд продаж на выходных в Соединенных Штатах и Канаде, который сейчас составляет 257,7 млн долл. от фильма "Мстители: Война бесконечности".



Теги: премьера, финал, оценка, IMDb, Мстители
 
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