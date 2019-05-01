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Вышел первый трейлер фильма про ежика Соника с Джимом Керри (ВИДЕО)
01.05.2019 10:40
В сети появился первый трейлер фильма "Ёжик Соник". Это киноадаптация популярной серии видеоигр про очень быстрого синего ежика, сообщает Главред.
В главных ролях снялись Джим Керри (в роли злодея доктора Роботника), Бен Шварц (из сериала "Парки и зоны отдыха") и Джеймс Марсден ("Трасса 60").
Премьера "Соника" намечена на 7 ноября.
Теги: фильм, трейлер, Джим Керри
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