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Архив - Культура

Вышел первый трейлер фильма про ежика Соника с Джимом Керри (ВИДЕО)

01.05.2019 10:40
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Вышел первый трейлер фильма про ежика Соника с Джимом Керри (ВИДЕО)

В сети появился первый трейлер фильма "Ёжик Соник". Это киноадаптация популярной серии видеоигр про очень быстрого синего ежика, сообщает Главред.
В главных ролях снялись Джим Керри (в роли злодея доктора Роботника), Бен Шварц (из сериала "Парки и зоны отдыха") и Джеймс Марсден ("Трасса 60").
Премьера "Соника" намечена на 7 ноября.



Теги: фильм, трейлер, Джим Керри
 
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