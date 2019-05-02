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Фаворита "Евровидения-2019" уличили в нарушении правил конкурса (ВИДЕО)
Поп-певца и представителя Нидерландов на Евровидении-2019 Дункана Лоуренса поймали на жульничестве. Так, пользователи сети обнаружили на YouTube ролик 2017 года, на котором артист исполняет свою конкурсную песню Arcade, сообщает Знай.ua.
Стоит отметить, что в регламенте Евровидения есть пункт, запрещающий обнародование треков до старта Национальных отборов. Так что это может стать причиной дисквалификации Дункана. Однако есть вероятность, что Лоуренсу предложат заменить конкурсный трек, как это было с украинской певицей Alyosha на Евровидении-2010.
25-летний Дункан Лоуренс с треком Arcade победил в нидерландском отборе на Евровидение-2019. Довольно скоро молодой певец выбился в топы букмекерских ставок, а в марте занял первое место, подвинув представителя России Сергея Лазарева на второе. Сейчас Лоуренс считается вероятным победителем песенного конкурса в Тель-Авиве.
Теги: Евровидение, Нидерланды, нарушение, правила
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