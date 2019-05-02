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В Польше установлен рекорд по совместной игре на гитаре (ВИДЕО)
02.05.2019 15:10
1 мая в польском Вроцлаве был установлен рекорд Гиннеса по совместной игре на гитаре, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
На центральной площади города Рынок собрались около 7,5 тысяч гитаристов со всего мира, которые побили свой же прошлогодний рекорд. В этот раз было на 12 музыкантов больше. Они одновременно исполнили композицию "Hey Joe" Джимми Хендрикса.
Теги: Польша, Книга рекордов Гиннеса, гитарист
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