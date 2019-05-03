Участников «Евровидения-2019» обязали сделать "национальный" анализ крови

03.05.2019 09:05

Все участники международного песенного конкурса Евровидение-2019 в Тель-Авиве в обязательном порядке должны будут сдать кровь. Это делается для того, чтобы определить национальность конкурсантов, сообщает InfoResist.

Сообщается, что соответствующее условие было поставлено, чтобы определить, смешение каких национальностей присутствует в ДНК каждого из артистов.

Процедурой сбора анализов и оглашением результатов будет заниматься компания-спонсор конкурса. Организаторы уверяют, что такая процедура не окажет негативного влияния на вокальные данные артистов.

Напомним, что Евровидение в этом году пройдет с 14 по 18 мая.