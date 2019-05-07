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Архив - Культура

9 мая состоится телепремьера фильма Сергея Лозницы «Донбасс»

07.05.2019 09:30
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9 мая состоится телепремьера фильма Сергея Лозницы «Донбасс»

9 мая в эфире общественного телеканала «UA: Перший» состоится телепремьера картины «Донбасс» Сергея Лозницы, сообщает Медианяня.
Это произойдет в 22:00 в рамках программы Лукьяна Галкина «Як дивитися кіно», и гостем студии станет сам Лозница.
Напомним, мировая премьера ленты состоялась на прошлогоднем Каннском кинофестивале. Там же Сергея Лозницу наградили призом за лучшую режиссуру в конкурсе «Особый взгляд».
Фильм основан на документальных материалах о событиях 2014 года на востоке Украины.



Теги: Донбасс, телевидение, премьера, Сергей Лозница
 
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