9 мая состоится телепремьера фильма Сергея Лозницы «Донбасс»

07.05.2019 09:30

9 мая в эфире общественного телеканала «UA: Перший» состоится телепремьера картины «Донбасс» Сергея Лозницы, сообщает Медианяня.

Это произойдет в 22:00 в рамках программы Лукьяна Галкина «Як дивитися кіно», и гостем студии станет сам Лозница.

Напомним, мировая премьера ленты состоялась на прошлогоднем Каннском кинофестивале. Там же Сергея Лозницу наградили призом за лучшую режиссуру в конкурсе «Особый взгляд».

Фильм основан на документальных материалах о событиях 2014 года на востоке Украины.