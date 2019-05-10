Победительница "Голосу країни-9" получила звание "Заслуженный артист Украины"

10.05.2019 16:40

Победительница девятого сезона проекта "Голос країни", подопечная Dan Balan Оксана Муха стала Заслуженной артисткой Украины, сообщает ТСН.

Об этом говорится в Указе Президента Украины №188/2019 «Про відзначення державними нагородами України». Вокалистку отметили, в частности, за значительный личный вклад в государственное культурно-образовательное развитие и высокий профессионализм.

"Это невероятный и безумный месяц. На «Голосі країни» меня выбрали люди, а теперь еще и отметило государство. Для меня это двойная радость. Я очень счастлива, что за 11 лет моей работы я наконец могу получить благодарность, еще какую. Это значительные награды для меня и большая победа", - прокомментировала награду Оксана.