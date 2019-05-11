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Букмекеры назвали десятку фаворитов Евровидения-2019
Финал песенного конкурса "Евровидение" пройдёт в субботу, 18 мая в Тель-Авиве вслед за двумя полуфиналами, которые состоятся во вторник и в четверг. Букмекерские конторы предлагают делать ставки на вероятных победителей этого года и уже составили первый список десяти лучших сделанных ставок, сообщает Euronews.
Наибольшей популярностью у букмекеров пользуется голландец Дункан Лоуренс, который победил в последнем сезоне теле-шоу The Voice of Holland. Своими лирическими шлягерами 24-летний певец и композитор призывает к большей толерантности в отношении представителей ЛГБТИ-сообщества.
# 1. Дункан Лоуренс - Arcade - Нидерланды
На 2 месте, согласно прогнозам, российский исполнитель, бывший фронтмен Smash!! Сергей Лазарев. В 2016 году певец занял 3 место на "Евровидении" в Стокгольме, несмотря на победу по рейтингу зрительских симпатий. В Тель-Авиве Лазарев выступит с композицией Scream ("Крик").
#2. Сергей Лазарев - Scream - Россия
На третьем месте может оказаться представитель Италии, Мамуд, победивший несколько недель назад на фестивале в Сан-Ремо с песней Soldi. Эту же композицию итальянец привезёт в Тель-Авив и исполнит по-итальянски. Причём в отличие от Лоуренса и Лазарева, которым предстоит пройти полуфинальный этап, Мамуд как представитель Италии, по правилам Европейского вещательного союза, попадает в финал автоматически.
#3. Мамуд - Soldi ("Деньги") - Италия
В остальную часть списка Топ-10 фаворитов "Евровидения-2019", по мнению букмекеров, вошли также:
#4. Чингиз - Truth ("Истина") - Азербайджан
#5. Джон Лундвик - Too Late For Love ("Время любви прошло") - Швеция
#6. Лука Хенни - She Got Me ("Она завладела мною") - Швейцария
#7. Микела - Chameleon ("Хамелеон") - Мальта
#8. Хатари - Hatri? mun sigra ("Возобладает ненависть") - Исландия
#9. Тамта Годуадзе - Replay ("На риплее") - Кипр
#10. Катерина Дуска - Better Love ("Любовь получше") - Греция
Теги: Евровидение, прогноз, букмекер, Тель-Авив
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