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Архив - Культура

Где и во сколько смотреть первый полуфинал Евровидения-2019

13.05.2019 15:30
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Где и во сколько смотреть первый полуфинал Евровидения-2019

14 мая состоится первый полуфинал Евровидения-2019. Не смотря на то, что в этом году Украина из-за скандала не участвует в конкурсе, транслировать шоу в нашей стране все-таки будут, сообщает ICTV.
Прямая трансляция первого полуфинала Евровидения-2019 начнется в 22.00 по киевскому времени. Транслировать песенный конкурс будут каналы UA:Перший и СТБ. Комментировать конкурс на украинских телеканалах будут телеведущие Сергей Притула и Тимур Мирошниченко.



Теги: Украина, Евровидение, телевидение, трансляция
 
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