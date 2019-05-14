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Леонида Якубовича "внедрили" в игру Mortal Kombat (ВИДЕО)
В сети было опубликовано видео, где телеведущий легендарного российского шоу "Поле Чудес" Леонид Якубович стал персонажем игры Mortal Kombat, сообщает Апостроф.
Видео было опубликовано в YouTube-канале animaction decks.
Для ролика персонажа Леонида Якубовича снабдили большим набором его характерных реплик, сказанных в эфире шоу, кожаным костюмом, а также набором подарков, которые раздавались победителям телевикторины. Ими ведущий пользуется в качестве оружия.
Также российский ведущий снабжен характерной для себя анимацией движений тела и лица.
Примечательно, что Якубович по сюжету ролика проходит игру до конца и даже становится ее победителем, по причине того, что финальный соперник телеведущего сбегает с горой бытовой техники – традиционными подарками на "Поле Чудес".
Теги: YouTube, Mortal Kombat, Леонид Якубович
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