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Определились первые финалисты «Евровидения-2019»
15.05.2019 08:25
14 мая состоялся первый полуфинал "Евровидения-2019" и стало известно, кто из 17 его участников прошел в финал, сообщает Joinfo.ua.
К представителям Израиля и 5 стран-основательниц конкурса присоединились еще 10 участников:
- Тамта – Replay (Кипр)
- Зала Краль и Гашпер Шантл – Sebi (Словения)
- Lake Malawi – Friend of a Friend (Чехия)
- Зена – Like It (Беларусь)
- Невена Божович – Круна (Сербия)
- Кейт Миллер-Хайдке – Zero Gravity (Австралия)
- Hatari – Hatrio mun sigra (Исландия)
- Виктор Крон – Storm (Эстония)
- Катерина Дуска – Better Love (Греция)
- Серхат – Say Na Na Na (Сан-Марино)
Второй полуфинал "Евровидения-2019" состоится 16 мая, финал - 18 мая.
Теги: Евровидение, полуфинал
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