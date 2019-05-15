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Святослав Вакарчук завел страницу в Instagram

15.05.2019 11:15
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Святослав Вакарчук завел страницу в Instagram

Лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук в свой день рождения, 14 мая, завел официальную страницу в Instagram, сообщает «Реалист».
Певец опубликовал в соцсети первое сообщение, в котором поблагодарил всех за поздравления в день рождения.
«Друзья, из благодарности к Вам хочу открыть свой официальный аккаунт в Инстаграм», — подписал видео Вакарчук.
На данный момент у Вакарчука более 4,5 тысяч подписчиков.



Теги: Святослав Вакарчук, Instagram, аккаунт
 
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