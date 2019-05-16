В России аннулировали результаты финала "Голос. Дети"

16.05.2019 16:45

Российский Первый канал аннулировал результаты финала телешоу "Голос.Дети", в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, сообщает Главред.

Причиной такого решения телеканал назвал промежуточные результаты расследования, которые показали, что были накручены голоса в пользу Абрамовой.

"Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу", - сообщили представители канала.