Новая первая леди Украины завела страницу в Instagram

20.05.2019 17:15

В Instagram появился официальный аккаунт первой леди страны Елены Зеленской, сообщает ICTV.

На странице пока всего лишь два поста и одна история. На первом снимке президент Украины Владимир Зеленский с супругой. На второй фотографии также Владимир Зеленский и Елена Зеленская перед инаугурацией. Также есть видео, на котором Елена Зеленская поправляет галстук новоизбранному президенту.

За три часа страница первой леди страны собрала более 50 тысяч подписчиков.