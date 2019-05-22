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Архив - Культура

Сериал "Игра престолов" сжали в полутораминутное видео (ВИДЕО)

22.05.2019 13:45
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Сериал "Игра престолов" сжали в полутораминутное видео (ВИДЕО)

Английский видеопродюсер и игровой журналист Энди Келли создал полутораминутный ролик, в который вошли ключевые кадры из всех 73 эпизодов сериала "Игра престолов", сообщает Gazeta.Ua.
Видео было опубликовано сразу после выхода шестой серии восьмого сезона, которая стала заключительной для сериала, и за сутки набрало более 7 млн просмотров.
В клипе использована музыка композитора шоу - Рамина Джавади.



Теги: сериал, Игра престолов, видеоклип
 
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