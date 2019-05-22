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Телеведущая Янина Соколова призналась, что полгода боролась с раком

22.05.2019 14:45
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Телеведущая Янина Соколова призналась, что полгода боролась с раком

35-летняя украинская телеведущая Янина Соколова сообщила, что семь месяцев боролась с онкологическим заболеванием и скрывала это от публики. Об этом журналистка написала в своем Facebook, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"Нет, это не монтаж. Именно так я выгляжу сейчас. Семь месяцев назад я узнала, что у меня рак. За семь месяцев я его поборола", - написала она под фотографией с бритой налысо головой.
"За это время я пережила 30 лучевых терапий и четыре курса химиотерапии, как следствие, я потеряла волосы, брови, ресницы, во мне минус пару органов, но огромная любовь в сердце", - поделилась Соколова.
Она добавила, что "рак не выбирает", а "уничтожает всех, независимо от того слесарь ты или известная телеведущая" и призвала регулярно проверять состояние своего здоровья.



Теги: рак, лечение, Янина Соколова
 
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