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Архив - Культура

Организаторы Евровидения-2019 пересмотрели итоги конкурса

23.05.2019 12:30
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Организаторы Евровидения-2019 пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения-2019, финал которого проходил в этом году в Израиле без участия Украины, пересчитали результаты участников конкурса. Об этом сообщил Европейский вещательный союз, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"ЕВС может подтвердить, что по итогам стандартных процедур оценки мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был показан неверный результат", - сказано в заявлении.
Пересчет не повлиял на итоги первой тройки лидеров конкурса, но их баллы были откорректированы. У победителя из Нидерландов Дункана Лоуренса теперь 498 баллов вместо 492, на втором месте участник от Италии Mahmood с 472 баллами (ранее - 465), на третьем - россиянин Сергей Лазарев с 370 баллами (ранее у него было 369).
Есть и другие изменения: Швеция (334 балла) переместилась с шестого на пятое место, обогнав Норвегию (331 балл); Северная Македония (305 баллов) теперь на седьмом месте, подвинув на восьмое Азербайджан (302 балла). Беларусь (31 балл) поднялась на 24 место, Германия (24 балла) теперь на 25-м.



Теги: Евровидение, ошибка, итоги
 
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