Вышел первый тизер нового "Терминатора" (ВИДЕО)

24.05.2019 10:00

Американские кинокомпании Paramount Pictures и Skydance Media презентовали первый тизер предстоящего научно-фантастического боевика "Терминатор: Тёмные судьбы" (Terminator: Dark Fate), сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

"Добро пожаловать в следующий день после "Терминатор 2: Судный день", - подписан ролик.

Такая преамбула - из-за того, что это прямое продолжение истории двух культовых картин - "Терминатор" (1984) и "Терминатор 2: Судный день" (1991), которое никак не связано с другими фильмами этой франшизы и телесериалом "Терминатор: Хроники Сары Коннор" (2008-2009).

Фильм снимали в Испании, Венгрии и США, причем этот процесс был закончен еще в конце прошлой осени. Его бюджет - до $200 млн.

Режиссером выступил Тим Миллер, снимал он по сценарию Дэвида Гойера. Продюсеры - Джеймс Кэмерон (режиссер "Т1" и "Т2") с Дэвидом Эллисоном. Последний утверждает, что фанаты франшизы "получат такое продолжение, которого реально хотели со времен "T2".

В фильме снялись Линда Хэмилтон, Маккензи Дэвис, Арнольд Шварценеггер, Гэбриел Луна, Диего Бонета и Наталия Рейес.