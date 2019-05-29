Литва требует пересмотра результатов полуфинала Евровидения

29.05.2019 15:15

Литовский общественный вещатель LRT обнаружил ошибку, сделанную в ходе подсчета голосов на Евровидении-2019, сообщает 2000.ua.

По мнению литовцев, при учете «итальянских» баллов их представителю Юриюсу Векленко засчитали на одно очко меньше, чем значится в данных, опубликованных итальянским вещателем. Именно этого балла не хватило Векленко для выхода в финал, артист оказался на 11-м месте.

Сам Векленко не видит смысла оспаривать достижения финалистов песенного конкурса, но может потребовать финансовой компенсации, если ошибка организаторов Евровидения будет доказана.