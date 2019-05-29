Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Литва требует пересмотра результатов полуфинала Евровидения15:15
- Телесериал "Чернобыль" установил рекорд IMDb12:30
- На шоу "Голос. Діти" разгорается "российский" скандал11:00
- «Квартал 95» опубликовал обращение к Зеленскому17:38
- Оля Полякова собралась в политику12:00
- Наташа Королева и ее мама начали скандал с Пугачевой: "Мы ей этого никогда не забудем и не простим"09:15
- «Я сделаю все от меня зависящее»: Зеленский пообещал поддержку талантливым украинцам07:26
- Вышел первый тизер нового "Терминатора" (ВИДЕО)10:00
- Потап и Настя Каменских тайно поженились (ВИДЕО)17:01
- Организаторы Евровидения-2019 пересмотрели итоги конкурса12:30
Литва требует пересмотра результатов полуфинала Евровидения
29.05.2019 15:15
Литовский общественный вещатель LRT обнаружил ошибку, сделанную в ходе подсчета голосов на Евровидении-2019, сообщает 2000.ua.
По мнению литовцев, при учете «итальянских» баллов их представителю Юриюсу Векленко засчитали на одно очко меньше, чем значится в данных, опубликованных итальянским вещателем. Именно этого балла не хватило Векленко для выхода в финал, артист оказался на 11-м месте.
Сам Векленко не видит смысла оспаривать достижения финалистов песенного конкурса, но может потребовать финансовой компенсации, если ошибка организаторов Евровидения будет доказана.
Теги: Евровидение, Литва, скандал
Читайте также:
- Рыбак рассказал о перспективах подписания Соглашения об ассоциации с ЕС
- Украина, Польша и Литва хотят создать миротворческую бригаду
- Джамала, "Джамайка" и "русский мир": новый хит взрывает Сеть (ВИДЕО)
- Литва зовет Украину в ЕС
- В Литве будут штрафовать за слово "кризис"?
- Виктор Янукович посетит с визитом Литву
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление20:45
- Обострение ситуации на Донбассе: из-за вражеских обстрелов ООС понесли потери18:45
- В ОРДО пообещали построить новые пункты пропуска18:00
- «Так будут 20 лет выдавать паспорта»: в сети посмеялись над очередями за паспортами «Л/ДНР»16:40
- Жители неподконотрльной Зуевки сообщили о «зачистке» в поселке16:20
- Бойцы полка «Азов» нанесли мощный удар по НВФ: опубликовано яркое видео13:32
- Война на Донбассе. Боевики применили запрещенную артиллерию и получили адекватный ответ11:30
- «Ежегодно 28 мая»: Пушилин установил в ОРДО новый праздник08:46
- Ждет выстрелов в спину: в сети ажиотаж из-за фото главы ВСУ на передовой22:31
- Боевики «ЛНР» глушат сигналы GPS БПЛА СММ ОБСЕ21:59
- На сколько вырастут цены на коммунальные услуги: прогноз министерства22:38
- Врачи рассказали о негативных свойствах зеленого чая22:15
- Партии Кличко и Порошенко вместе идут на парламентские выборы21:40
- Зеленский прибыл на шахту «Лесная» на Львовщине21:20
- Киевский патриархат не существует: Епифаний подписал важный указ21:03
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление20:45
- Вступительная кампания-2019: главные новшества20:30
- Зеленский проведет встречу с главами четырех МИД20:17
- Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть имбирь20:00
- Саакашвили вернулся в Украину: Политик приземлился в аэропорту Борисполь19:48
- Врачи рассказали о негативных свойствах зеленого чая22:15
- Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть имбирь20:00
- Женщинам посоветовали не выходить замуж и не рожать детей17:03
- Медики объяснили, как распознать аллергический насморк15:00
- Почему появляется второй подбородок и как от него избавиться13:00
- Кому противопоказана клубника?09:45
- Это венерическое заболевание передается при поцелуях08:30
- Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз18:28
- Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы17:20
- Медведчук: Отмена депутатской неприкосновенности, прямые переговоры с Россией и освобождение людей – главные задачи для Зеленского. ВИДЕО15:58
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го
- Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском
- Призыв отменяется, появилось срочное заявление: к чему готовиться украинцам
- «Петя сервера уничтожает»: Киев накрыло черным дымом, кадры ЧП на заводе Порошенко
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»
- Рада утвердила переименование двух областей
- В окружении Суркова объяснили Зеленскому, как «завоевать доверие» жителей ОРДЛО
- Официальная отставка Гройсмана и Кабмина: Парубий назвал дату важного голосования в Раде
- Россия заморозит финансирование Донбасса: ФСБ готовится "убрать" Пушилина
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми