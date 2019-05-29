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Архив - Культура

Телесериал "Чернобыль" установил рекорд IMDb

29.05.2019 12:30
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Телесериал "Чернобыль" установил рекорд IMDb

Мини-сериал "Чернобыль" производства HBO занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Сейчас десятка рейтинга лучших сериалов всех времен IMDb выглядит так:

  1. "Чернобыль" (9,7 — 52 тыс голосов)
  2. "Планета Земля II" (9,5 — 71 тыс)
  3. "Братья по оружию" (9,5 — 317 тыс)
  4. "Планета Земля" (9,4 — 147 тыс)
  5. "Во все тяжкие" (9,4 — 1,2 млн)
  6. "Игра престолов" (9,4 — 1,5 млн)
  7. "Наша Планета" (9,4 — 10 тыс)
  8. "Прослушка" (9,3 — 244 тыс)
  9. "Космос: Пространство и время" (9,3 — 95 тыс)
  10. "Голубая планета" (9,3 — 19 тыс)

Любой зарегистрированный посетитель IMDb может голосовать за фильмы, выставляя им рейтинг: от 1 (худший фильм) до 10 (шедевр) баллов.



Теги: Чернобыль, рейтинг, сериал, IMDb
 
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