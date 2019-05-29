Телесериал "Чернобыль" установил рекорд IMDb

29.05.2019 12:30

Мини-сериал "Чернобыль" производства HBO занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Сейчас десятка рейтинга лучших сериалов всех времен IMDb выглядит так:

"Чернобыль" (9,7 — 52 тыс голосов) "Планета Земля II" (9,5 — 71 тыс) "Братья по оружию" (9,5 — 317 тыс) "Планета Земля" (9,4 — 147 тыс) "Во все тяжкие" (9,4 — 1,2 млн) "Игра престолов" (9,4 — 1,5 млн) "Наша Планета" (9,4 — 10 тыс) "Прослушка" (9,3 — 244 тыс) "Космос: Пространство и время" (9,3 — 95 тыс) "Голубая планета" (9,3 — 19 тыс)

Любой зарегистрированный посетитель IMDb может голосовать за фильмы, выставляя им рейтинг: от 1 (худший фильм) до 10 (шедевр) баллов.