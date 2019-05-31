Вышел первый тизер фильма "Рэмбо 5: Последняя кровь" (ВИДЕО)

31.05.2019 09:25

Студия Lionsgate выпустила первый тизер фильма "Рэмбо 5: Последняя кровь", сообщает ICTV.

Это новая часть цикла боевиков со Сильвестром Сталлоне, которая рассказывает нам историю про ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо.

На этот раз герою предстоит спасти дочь своей подруги от мексиканского преступного картеля, который промышляет торговлей людьми и сексуальным рабством.

Режиссером фильма стал Адриан Грюнберг, который ранее снял Веселые каникулы. Сценарий написали Сильвестр Сталлоне и Мэттью Сирюльник.

Премьера фильма состоится 19 сентября.