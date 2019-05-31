Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Вышел первый тизер фильма "Рэмбо 5: Последняя кровь" (ВИДЕО)09:25
- Шпагат Волочковой занесли в Книгу рекордов России12:30
- Литва требует пересмотра результатов полуфинала Евровидения15:15
- Телесериал "Чернобыль" установил рекорд IMDb12:30
- На шоу "Голос. Діти" разгорается "российский" скандал11:00
- «Квартал 95» опубликовал обращение к Зеленскому17:38
- Оля Полякова собралась в политику12:00
- Наташа Королева и ее мама начали скандал с Пугачевой: "Мы ей этого никогда не забудем и не простим"09:15
- «Я сделаю все от меня зависящее»: Зеленский пообещал поддержку талантливым украинцам07:26
- Вышел первый тизер нового "Терминатора" (ВИДЕО)10:00
Вышел первый тизер фильма "Рэмбо 5: Последняя кровь" (ВИДЕО)
31.05.2019 09:25
Студия Lionsgate выпустила первый тизер фильма "Рэмбо 5: Последняя кровь", сообщает ICTV.
Это новая часть цикла боевиков со Сильвестром Сталлоне, которая рассказывает нам историю про ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо.
На этот раз герою предстоит спасти дочь своей подруги от мексиканского преступного картеля, который промышляет торговлей людьми и сексуальным рабством.
Режиссером фильма стал Адриан Грюнберг, который ранее снял Веселые каникулы. Сценарий написали Сильвестр Сталлоне и Мэттью Сирюльник.
Премьера фильма состоится 19 сентября.
Теги: трейлер, Сильвестр Сталлоне, Рэмбо
Читайте также:
- Сильвестр Сталлоне попрощался с сыном
- Родные Сталлоне-младшего отвергают версию гибели от передозировки наркотиками
- Кейт Босуорт снимется в фильме по сценарию Сильвестра Сталлоне
- В новом американском сериале обнаружили "Аллу Пугачеву" (ВИДЕО)
- Умер сын Сильвестра Сталлоне
- "Неудержимые-2" захватили американский прокат
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле20:36
- «Завод гробят, зарплату не платят»: член НВФ рассказал о сложной ситуации на «Стироле» 20:05
- Бойцы ВСУ продвинулись вперед на Луганщине. ВИДЕО19:52
- Там, куда приходит "р***ий мир", люди должны страдать: в оккупированном Седово издеваются над жителями "ДНР"19:27
- Красный Крест выиграл суд у мариупольского полицейского18:31
- На оккупированном Донбассе ВСУ сделали «подарок» 17:41
- В Донецке завелись крупнейшие осы Европы17:22
- На Донетчине женщина продавала гранаты по 300 гривен16:58
- "За два года": в Украине рассказали, как сделать "отбитых б*ндеровцев" из жителей Донбасса16:18
- Члены НВФ установили военную технику возле жилых домов в Горловке: люди в панике 14:27
- Возле домов гремят взрывы, люди в панике: Военные РФ устроили ад в Крыму. ВИДЕО21:51
- Судьба формулы "Роттердам+" решена: Данилюк сделал важное заявление21:07
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле20:36
- Что-то затевается: Медведев вдруг заговорил о примирении с Украиной20:26
- «Завод гробят, зарплату не платят»: член НВФ рассказал о сложной ситуации на «Стироле» 20:05
- Бойцы ВСУ продвинулись вперед на Луганщине. ВИДЕО19:52
- Там, куда приходит "р***ий мир", люди должны страдать: в оккупированном Седово издеваются над жителями "ДНР"19:27
- Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко18:57
- Красный Крест выиграл суд у мариупольского полицейского18:31
- Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет - Глен Грант18:06
- Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко18:57
- Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет - Глен Грант18:06
- Самые опасные виды кашля16:02
- Икона в подарок: приметы, мнение церкви и какую лучше выбрать15:43
- Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2019 года14:46
- Саакашвили признался, чьим проектом является Зеленский на самом деле17:08
- Путина могут свергнуть в 2021 году, тогда же Украина получит шанс вернуть Крым, — известный астролог16:10
- Дональд Трамп теперь может спокойно договариваться с Владимиром Путиным - Портников15:52
- Гороскоп совместимости: 15 знаков для счастливых отношений14:28
- Астрологи составили список самых непредсказуемых знаков Зодиака10:32
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление
- Телефонные переговоры Путина с Зеленским: в администрации президента сделали важное заявление
- «Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов
- Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»
- «Петя сервера уничтожает»: Киев накрыло черным дымом, кадры ЧП на заводе Порошенко
- Заспанный Зеленский показал свое утро на Банковой: «живой человек», это фото удивило всех
- Донбасс охватили смертоносные бои: РФ несет большие потери
- Саакашвили признался, чьим проектом является Зеленский на самом деле
- Рада утвердила переименование двух областей
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»