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Звезда «Сумерек» станет новым «Бэтменом»
Английский актёр, модель и музыкант Роберт Паттинсон, известный по роли вампира Эдварда Каллена в «Сумерках», официально утверждён на роль супергероя Бэтмена. Соответствующее решение было принято на заседании Warner Bros., сообщает АН "Между строк".
Слухи о том, что Паттинсон сыграет Бэтмена, ходили с середины мая. Был ещё один претендент на эту роль — актёр Николас Холт. По информации некоторых СМИ, решение основывалось на том, что Паттинсон хорошо показал себя в независимых картинах, таких как «Высшее общество» 2018 года, «Хорошее время» 2017 года и «Космополис» 2012 года.
Паттинсон сменит в роли знаменитого супергероя Бена Аффлека. Ещё раньше спасителя Готэма играл Кристиан Бэйл.
Съёмки нового «Бэтмена» начнутся уже этой осенью. Режиссёром станет Мэтт Ривз. Мировая премьера запланирована на 25 июня 2021 года. Сюжет картины и подробности съёмочного процесса пока не разглашаются.
Теги: Warner Bros., Бэтмен, Роберт Паттинсон
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