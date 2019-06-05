Телеканал 1+1 покажет нашумевший сериал "Чернобыль"

05.06.2019 09:45

Пресс-служба телеканала 1+1 сообщила о скорой премьере американского сериала "Чернобыль" о катастрофе на ЧАЭС, однако дата пока не разглашается, передает Главред.

"Сериал, о котором сейчас говорит весь мир, с рейтингом 9.7 на IMDb, сериал о нашей с вами трагедии - Чернобыль, скоро только на 1 + 1", - написал в Facebook генеральный директор 1+1 Александр Ткаченко.