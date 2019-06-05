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Телеканал 1+1 покажет нашумевший сериал "Чернобыль"
05.06.2019 09:45
Пресс-служба телеканала 1+1 сообщила о скорой премьере американского сериала "Чернобыль" о катастрофе на ЧАЭС, однако дата пока не разглашается, передает Главред.
"Сериал, о котором сейчас говорит весь мир, с рейтингом 9.7 на IMDb, сериал о нашей с вами трагедии - Чернобыль, скоро только на 1 + 1", - написал в Facebook генеральный директор 1+1 Александр Ткаченко.
Теги: Чернобыль, сериал, телеканал 1+1
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