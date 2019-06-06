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Из жизни ушёл известный писатель
Сегодня, 6 июня, умер один из классиков современной украинской литературы Юрий Мушкетик. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «24 канал».
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил публицист Михаил Сидоржевский. Он отметил, что об этой печальной новости ему рассказала дочь Юрия Мушкетика Леся. Известный украинский писатель ушёл из жизни в 90-летнем возрасте. Пока причина его смерти неизвестна.
Стоит отметить, что заслуги Юрия Мушкетика на поприще украинской литературы крайне велики. Так, с 1986 по 2001 год он был главой Национального Союза писателей Украины. В 2009 году Юрию Мушкетику присвоили звание Героя. Также он являет Лауреатом Шевченковской премии. Юрий Мушкетик входит в число «Золотых писателей Украины». Ведь его книги без проблем расходились стотысячными тиражами. Юрий Мушкетик хорошо известен любителям украинской литературной классики. Он является автором таких популярных произведений, как «Яса», «Гайдамаки», «Огни среди ночи», «Чёрный хлеб», «Жёлтый цвет одуванчика» и так далее.
Теги: Донбасс, жизнь, писатель
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