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Вышел первый трейлер нового фильма с Брэдом Питтом (ВИДЕО)
06.06.2019 10:30
Вышел первый трейлер к предстоящему бразильско-американскому фантастическому фильму Джеймса Грея "К звездам" (Ad Аstra) с Брэдом Питтом в главной роли, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
По сюжету, военный-астронавт Рой Макбрайд (Питт) отправляется в глубокий космос, чтобы найти своего отца-ученого, который пропал в миссии по поиску внеземной жизни 20 лет назад.
Выход в украинский прокат запланирован на 19 сентября - на день раньше американской премьеры.
Теги: фильм, трейлер, Брэд Питт, фантастика
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