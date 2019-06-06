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Архив - Культура

Вышел первый трейлер нового фильма с Брэдом Питтом (ВИДЕО)

06.06.2019 10:30
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Вышел первый трейлер нового фильма с Брэдом Питтом (ВИДЕО)

Вышел первый трейлер к предстоящему бразильско-американскому фантастическому фильму Джеймса Грея "К звездам" (Ad Аstra) с Брэдом Питтом в главной роли, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
По сюжету, военный-астронавт Рой Макбрайд (Питт) отправляется в глубокий космос, чтобы найти своего отца-ученого, который пропал в миссии по поиску внеземной жизни 20 лет назад.
Выход в украинский прокат запланирован на 19 сентября - на день раньше американской премьеры.



Теги: фильм, трейлер, Брэд Питт, фантастика
 
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