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В Киеве выступит легендарная группа Kiss

07.06.2019 14:30
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В Киеве выступит легендарная группа Kiss

Меньше, чем через две недели, а именно – 16 июня самый большой стадион Украины НСК "Олимпийский" будет принимать легендарную американскую рок-группу Kiss и ее поклонников. Участники коллектива устраивают первый и последний концерт в Киеве в рамках тура End Of The Road, сообщает Телеканал новостей «24».
Организаторы уверяют, что готовится что-то очень грандиозное. Для того, чтобы концерт прошел на высшем уровне, к организации привлекли 25 "фур" и команду из 100 человек, а также в Киев привезут оборудование, вес которого превышает 400 тонн!



Теги: Киев, концерт, НСК "Олимпийский", рок-группа
 
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