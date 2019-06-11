Вышел первый трейлер украинского фильма про собаку-супергероя (ВИДЕО)

11.06.2019 09:00

В сети появился первый трейлер украинского фантастического фильма "Фокстер и Макс" режиссера Анатолия Матешко, сообщает Kino-teatr.ua.

По сюжету 12-летний школьник Макс находит балончик с краской и рисует собаку. Неожиданно графити оживает и превращается в собаку-наноробота с суперспособностями. Об этом узнает опасный преступник, который начинает на них охоту.

Главные роли в фильме сыграли дебютанты Богдан Козий и Виталия Турчин, также в фильме снялся польский актер Томаш Освичински.

Премьера – 19 сентября.