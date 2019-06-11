Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Вышел первый трейлер украинского фильма про собаку-супергероя (ВИДЕО)

11.06.2019 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вышел первый трейлер украинского фильма про собаку-супергероя (ВИДЕО)

В сети появился первый трейлер украинского фантастического фильма "Фокстер и Макс" режиссера Анатолия Матешко, сообщает Kino-teatr.ua.
По сюжету 12-летний школьник Макс находит балончик с краской и рисует собаку. Неожиданно графити оживает и превращается в собаку-наноробота с суперспособностями. Об этом узнает опасный преступник, который начинает на них охоту.
Главные роли в фильме сыграли дебютанты Богдан Козий и Виталия Турчин, также в фильме снялся польский актер Томаш Освичински.
Премьера – 19 сентября.



Теги: Украина, фильм, собака, супергерой
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх