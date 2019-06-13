На киевском речном вокзале открылся бесплатный кинотеатр

13.06.2019 10:15

В Киеве видеосервис MEGOGO открыл кинотеатр в "Бухта Art Space", на втором этаже Речного вокзала. Здесь три вечера в неделю гости и жители столицы могут насладиться бесплатным просмотром фильмов и даже поучаствовать в обсуждении кинопроизведений, сообщает Mediasat.

Сейчас кинотеатр MEGOGO открыт по средам, четвергам и воскресеньям. Вместительность кинозала – 70 мест. Вместо привычных кресел в кинотеатре размещены мягкие и удобные пуфики.

Кроме того на летний период организаторы планируют ввести «детский день» и показывать анимационные фильмы, мультсериалы. Также в планах – проведение мастер-классов, лекций и открытых встреч с экспертами медиа-, ТВ- и киноиндустрий.