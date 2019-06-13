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The Independent составила рейтинг победителей «Евровидения»

13.06.2019 14:00
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The Independent составила рейтинг победителей «Евровидения»

Газета The Independent решила вспомнить лучшие выступления конкурса «Евровидение» и составила рейтинг самых достойных победителей песенного состязания всех лет, сообщает KudaGo.
Лучшей из лучших авторы перечня назвали шведскую группу ABBA. Она одержала победу в 1974 году. Коллектив исполнял песню Waterloo. Композицию назвали своего рода мастер-классом по тому, как писать хиты. Влияние ABBA на современных участников «Евровидения» чувствуется до сих пор, уверены в издании.
Следом авторы отметили певицу Loreen из Швеции. Она выиграла в конкурсе в 2012 году. Авторы рейтинга полагают, что песня Euphoria — это «тот поп-хит, за который современные исполнители могли бы убить».
Бронзу за композицию Rise Like a Phoenix получила австрийская исполнительница Conchita Wurst. Это выступление состоялось в 2014 году. В песне отмечают элегантность и ярость. Авторы полагают, что она могла бы стать отличным саундтреком к фильму о Джеймсе Бонде.
Топовая десятка исполнителей выглядит так:

  1. Waterloo – ABBA;
  2. Euphoria – Loreen;
  3. Rise Like a Phoenix – Conchita Wurst;
  4. Love Shine a Light – Katrina and the Waves;
  5. Ne partez pas sans moi – Celine Dion;
  6. Making Your Mind Up – Bucks Fizz;
  7. Fangad av en stormvind – Carola;
  8. Hold Me Now – Johnny Logan;
  9. Hard Rock Hallelujah – Lordi;
  10. Molitva – Marija Serifovic.


Теги: Евровидение, рейтинг, победитель
 
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