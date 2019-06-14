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Группа KAZKA презентовала первый сингл из нового альбома (ВИДЕО)

14.06.2019 13:30
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Группа KAZKA презентовала первый сингл из нового альбома (ВИДЕО)

Популярная украинская группа KAZKA презентовала новый трек "Пісня Сміливих Дівчат" - первый сингл из нового альбома NIRVANA, релиз которого запланирован на сентябрь, сообщает Апостроф.
Премьера композиции состоялась в пятницу, 14 июня, на YouTube-канале коллектива. Авторами песни выступили Сергей Ермолаев, Андрей Игнатченко и Сергей Локшин, которые создали известные хиты группы "Плакала" и "Свята".
"Пісня Сміливих Дівчат" - это женский манифест, ода GIRL POWER, призыв ко всем девушкам планеты: знайте себе цену и никому никогда не позволяйте себя обижать", - написала в своем Instagram солистка трио Александра Зарицкая.



Теги: альбом, YouTube, сингл, KAZKA
 
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