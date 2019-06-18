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Бари Алибасова вывезли из больницы в "секретное место"
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов — младший.
Собеседник агентства отметил, что вывезти отца из клиники незаметно было нелегко из-за постоянного присутствия телекамер. Впоследствии продюсера отвезли в "секретное место".
"Состояние у него физически хорошее. Нужно наблюдать его состояние в пищеводе, смотреть, зарастет у него пищевод или не зарастет. Это будет понятно в течение месяца", — сказал Алибасов-младший.
Он отметил, что пока у отца остаются проблемы с памятью. В частности, он узнает людей, но не помнит, какой сейчас год.
Он также добавил, что через три дня продюсера планируют отвезти на реабилитацию в Казахстан.
Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него значительные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней он провел в состоянии медикаментозного сна.
Теги: отравление, Бари Алибасов, больница
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