Борис Гребенщиков дал концерт в Днепре

18.06.2019 11:30

В понедельник, 17 июня, в Днепре выступил Борис Гребенщиков с группой «Аквариум». Музыканты презентовали зрителям концертную программу «Двери травы», сообщает Информатор.

В зале Летнего театра парка Шевченко, где проходил концерт, царила невероятная атмосфера. Насладиться живой и ритмичной музыкой пришли сотни людей. Программа концерта состояла не только из новых треков музыкантов, но и включала в себя полюбившиеся хиты.

Выступление, продлившееся более двух часов, подарило массу приятных эмоций всем присутствующим.