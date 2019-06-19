Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Группа Время и Стекло презентовала новый клип (ВИДЕО)

19.06.2019 11:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Группа Время и Стекло презентовала новый клип (ВИДЕО)

Популярная украинская группа Время и Стекло представила новый клип на песню Vislovo, сообщает сайт ФАКТЫ.
"Пришло время героев новой эпохи!", – отметила солистка Надежда Дорофеева. Песня Vislovo открывает новый альбом, который станет для группы четвертым по счету. Основной релиз состоится 5 июля.



Теги: клип, презентация, Время и стекло
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх