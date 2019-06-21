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На YouTube опубликовали неизвестную песню Фредди Меркьюри (ВИДЕО)
21.06.2019 09:00
На Youtube-канале Freddie Mercury Solo появилась сольная композиция "Time Waits For No One" фронтмена легендарных Queen Фредди Меркьюри. Песня никогда не издавалась на аудионосителях, сообщает СТРАНА.ua.
Трек был записан для альбома "Time" за пять лет до смерти Фредди, в 1986 году. Он включал неподражаемый вокал Меркьюри и аккомпанемент пианиста Майка Морано.
Для обновленной версии песни пришлось обратиться к архивным записям фортепианных репетиций. К премьере релиза также было отреставрировано старое видео с Меркьюри.
Теги: YouTube, песня, Фредди Меркьюри
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