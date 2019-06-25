Редакция журнала "Барвинок" объявила о закрытии издания

25.06.2019 15:00

Украинский детский журнал "Барвинок" прекращает свою работу. О своем решении редакция сообщила в новом номере. Основной причиной является низкой интерес детей к печатным изданиям, сообщает Gazeta.ua.

Журнал был основан в январе 1928-го в Харькове под названием "Жовтеня". После перерыва, вызванного войной, его выпуск возобновили в апреле-мае 1945-го в Киеве уже под названием "Барвинок". До 1990-го журнал был единственным украинским периодическим изданием для младших школьников.

"Барвинок" единственный из всей периодики, который массовыми тиражами представлял Украину на всей территории бывшего СССР и за его пределами. Общий тираж за более чем 86 лет превысил 315 млн экземпляров.