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Редакция журнала "Барвинок" объявила о закрытии издания
25.06.2019 15:00
Украинский детский журнал "Барвинок" прекращает свою работу. О своем решении редакция сообщила в новом номере. Основной причиной является низкой интерес детей к печатным изданиям, сообщает Gazeta.ua.
Журнал был основан в январе 1928-го в Харькове под названием "Жовтеня". После перерыва, вызванного войной, его выпуск возобновили в апреле-мае 1945-го в Киеве уже под названием "Барвинок". До 1990-го журнал был единственным украинским периодическим изданием для младших школьников.
"Барвинок" единственный из всей периодики, который массовыми тиражами представлял Украину на всей территории бывшего СССР и за его пределами. Общий тираж за более чем 86 лет превысил 315 млн экземпляров.
Теги: Украина, дети, закрытие, журнал
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