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Архив - Культура

Вачовски приступают к съемкам четвертой части «Матрицы»

25.06.2019 10:00
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Вачовски приступают к съемкам четвертой части «Матрицы»

Режиссеры Лана и Лилли Вачовски планируют приступить к съемкам нового фильма "Матрица" уже в 2020 году в Чикаго, сообщает NewsOne.
Отмечается, что сценарий к новой фантастической картине написал Зак Пенн. Кроме того, предполагается, что главную роль сыграет Майкл Б. Джордан, который запомнился зрителям, сыграв плохого парня в "Черной пантере".
Также к работе над картиной присоединился художник-постановщик трилогии и постоянный коллаборатор Вачовски Хью Бэйтап.
На данный момент не известно, станет ли проект полноценным ребутом или всего лишь сиквелом.



Теги: Матрица, съемки, продолжение
 
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