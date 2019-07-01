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Архив - Культура

В Одессе прошел фестиваль живых скульптур (ВИДЕО)

01.07.2019 10:30
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В Одессе прошел фестиваль живых скульптур (ВИДЕО)

В одесском Летнем театре в рамках фестиваля фестивалей "Хочу в Одессу" состоялся Международный фестиваль живых скульптур, сообщает сайт Новости Одессы.
Актеры из Днепра, Херсона, Одессы, Ровно, Cум, Беларуси и Германии представили одесситам и гостям города исторических, сказочных, киноперсонажей.
Участники фестиваля не только позировали перед зрителями, но и разыграли театрализованное представление, которое закончилось танцами со зрителями, не побоявшимися принять приглашение оживших скульптур.



Теги: Одесса, фестиваль, скульптура
 
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