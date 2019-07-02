Украинский мюзикл получил Гран-при японского кинофестиваля

02.07.2019 08:30

Фильм украинского режиссера Елены Демьяненко "Гуцулка Ксеня" получил Гран-при кинофестиваля Mt.Fuji-Atami film festival в Японии, сообщает ICTV.

– Прекрасно, что первый из новейшей истории кино украинский мюзикл, созданный при поддержке государства, получил международное признание, – отметил глава Госкино Филипп Ильенко.

Фестиваль проходил с 28 июня по 1 июля в курортном городке Атами, который называют японским Голливудом.

Гран-при Atami Film Festival 2019 режиссеру вручила звезда японского кино Каори Момои.