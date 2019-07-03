Вышел первый трейлер сиквела "Джуманджи" с Дуэйном Джонсоном

03.07.2019 19:15

Студия Sony Pictures опубликовала первый трейлер фильма "Джуманджи: Новый уровень" с Дуэйном Джонсоном в главной роли, сообщает Телеканал новостей «24».

Фильм станет продолжением популярной киноленты "Джуманджи: Зов Джунглей", которая вышла на телеэкраны в 2017 году. В съемках приняли участие актеры, которые появились и в предыдущей части – Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Кевин Харт, Джек Блэк и Ник Джонас.

Известно, что вместо четырех подростков внутри компьютерной игры окажутся дедушки, одного из которых мастерски сыграл легендарный Дэнни Де Вито. В игре он перевоплотится в мускулистого героя (Дуэйн Джонсон), который вместе с Мартой и Фриджем отправятся на спасение приятеля Спенсера. Однако правила, которые уже были известны главным героям, изменились, поэтому им придется преодолеть немало трудностей ради достижения цели.

Премьера приключенческой киноленты запланирована на 12 декабря 2019 года.