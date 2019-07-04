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Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли свадьбу
04.07.2019 10:15
29-летняя Регина Тодоренко и 33-летний Влад Топалов устроили пышную свадебную церемонию в Италии, сообщает Главред.
Тодоренко уже показала первые фото с этого знаменательного для нее события, которые появились в Instagram.
Свадьбу решили провести в Италии, в Сорренто, куда Регина и Влад отправились еще несколько дней назад. Разделить столь важный день Влад и Регина пригласили близких друзей и родственников.
На церемонии присутствовало около 30 человек.
Теги: свадьба, Влад Топалов, Регина Тодоренко
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