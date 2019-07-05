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Украинские мультяшные казаки отправились покорять Латинскую Америку
05.07.2019 08:45
С июля текущего года видеосервис Amazon Prime обзавелся правами на трансляцию культового украинского мультсериала «Казаки». Правда, доступен мультфильм будет не во всем мире, а только в странах Латинской Америки, сообщает mediananny.com.
Речь идет о двух линейках проекта - "Kozaky. Football" и "Kozaky. Around The World". Первая была выпущена в 2016-м и содержит 26 трехминутных эпизодов, а вторая – в 2018-м и состоит из трех серий по 13 минут. SVоD-права для Amazon продал дистрибутор мультсериала - Art Nation Studio. Производством же перезагрузки занималась студия Baraban.
Теги: Украина, мультфильм, Латинская Америка, казаки
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