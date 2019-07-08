Невъездная в Украину Лолита подалась с концертами в ОРДЛО

08.07.2019 09:30

Лолита Милявская дала концерты в оккупированных Донецке и Луганске. Скандальная певица, несмотря на запрет СБУ въезжать в Украину, отправилась на территории ОРДЛО с шоу, сообщает РБК-Украина.

В Донецке она выступила в парке Щербакова, а в Луганске - на Театральной площади. Концерты были посвящены Дню семьи, любви и верности.

"Люди живут очень бедно, но такого радостного огня в глазах я не видела с прошлого века! Они знают цену каждого дня! Кланяюсь до земли и обратно", - говорится в ее публикации в Instagram.

Напомним, Лолиту выдворили из Украины весной 2017 года. Певицу сняли с поезда под Сумами и отправили назад в РФ. Причиной запрета на въезд стало ее выступление в оккупированном Крыму.