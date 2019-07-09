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Сергей Шнуров стал ведущим телешоу "Форт Боярд"
09.07.2019 10:00
Музыкант Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры "Форт Боярд" на СТС. Сейчас съемки проходят во Франции, сообщает РБК.
В шоу встретятся десять команд. Среди участников — певица Анна Седокова, телеведущие Виктория Боня и Роза Сябитова, актрисы Екатерина Волкова и Анна Хилькевич, телеведущая Мария Ивакова, хореограф Егор Дружинин, актриса Эвелина Блёданс, телеведущие Сергей Светлаков и Михаил Шац и другие.
Теги: шоу, Сергей Шнуров, СТС
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