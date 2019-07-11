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Архив - Культура

Скандальный "телемост" с Россией состоится без трансляции в Украине

11.07.2019 09:15
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Тарас Козак
Тарас Козак

Владелец украинского телеканала NewsOne и член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак анонсировал проведение "телемоста" с Российской Федерацией на российском телевидении, сообщает РБК-Украина.
Козак во время встречи с премьером России Дмитрием Медведевым в Москве заявил, что "телемост" состоится на телеканале "Россия 1" в пятницу, 12 июля. Он добавил, что украинцы смогут увидеть эфир "телемоста" с помощью спутникового телевидения.


Фото: newsone.ua

Теги: Украина, Россия, телевидение
 
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