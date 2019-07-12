Телекомпания HBO купила права на показ украинского фильма

12.07.2019 10:00

Американская телекомпания HBO купила права на показ украинского фильма "История Лизы", сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

По словам продюссера Валерия Калмыкова, фильм покажут с 1 мая 2020 года в Чехии, Словакии, Венгрии, Польше, Румынии, Молдове, Хорватии, Словении, Сербии, Косово, Черногории, Боснии и Герцеговине, Македонии, Болгарии.

"История Лизы"– полнометражная игровая картина украинского производства "Трумен Продакшн". Автором сценария и режиссером фильма является Александр Жовна. Государственная финансовая поддержка фильма составляет более 3,5 млн грн. Общая стоимость производства картины– около 7,5 млн грн.