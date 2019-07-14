Все рубрики раздела
- Шэрон Стоун рассказала о перенесенном инсульте20:00
- Ольга Бузова вышла на сцену опять в трусах22:04
- "Игра престолов» лидирует по количеству номинаций на «Эмми-2019»13:02
- Вышел первый тизер комедии "Скажене Весілля 2" (ВИДЕО)08:50
- У Тины Кароль открестились от агитконцерта за партию Медведчука10:30
- «Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела»: от рака умерла украинская писательница19:18
- «Подождем!»: Лолита рассказала о своих будущих отношениях17:20
- У легендарного Зидана произошла смертельная трагедия 17:00
- София Ротару рассказала, что думает о творчестве своей внучки12:20
- Телекомпания HBO купила права на показ украинского фильма10:00
«Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела»: от рака умерла украинская писательница
Сегодня, 14 июля, стало известно, что от рака умерла известная украинская писательница, поэтесса и бард из Харькова Елена Касьян. О том, что 48-летней женщины уже нет с нами, стало известно с поста на ее личной странице в «Фейсбук», передает replyua.net. «Люди, вы невероятные. Вы подарили ей 6 лет жизни. Бесконечная благодарность. Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела. Сегодня в 06:50 Лена ушла. Она поёт нам сверху», – сказано в сообщении.
Примечательно, что за несколько часов до смерти, писательница опубликовала пост, в котором сообщила, что она на финишной прямой, и ее состояние ухудшилось. «Дорогие мои, на сегодняшний день ситуация не только не улучшилась, но ухудшилась. Похоже, я на финишной прямой. Не знаю, сколь она длинна. Не надо советов, рецептов и т.д. Практически не хожу уже», – написала Касьян. Отметим, женщина на протяжении 6 лет боролась с раком молочной железы. Она перенесла несколько операций, в том числе удаление груди, восьми лимфоузлов и метастаз в головном мозге.
Теги: Донбасс, Харьков, сказка, писательница
- Легко: адвокат пояснив, як Зайцеву відпустять на свободу
- Единственное независимое Интернет-издание в Харькове хотят закрыть
- В Харькове из автомата расстреляли кавказцев, есть жертвы
- Главарь "ЛНР" сравнил ситуацию на Донбассе с сагой о Гарри Поттере. Ему советуют: лучше - "Репка"
- Евро-2012: готова форма для волонтеров
- В Харькове задержали банду торговцев оружием из зоны ООС
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Жители Авдеевки протестуют против перехода школы на украинский язык11:11
- В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе08:11
- В «ДНР» рассказали о ДТП с участием детей и подростков20:20
- В ОРДО сообщили, когда проведут перепись населения19:40
- Выборы на передовой: Как голосовали военные на Луганщине16:22
- Пушилин объяснил, что нужно ОРДЛО для «вхождения» в состав России16:02
- Скандальная соратница Януковича не смогла попасть в ВР14:16
- В прифронтовом Счастье сообщили о минировании всех учебных учреждений14:01
- Россиянин выяснил, какие в «ДНР» зарплаты13:20
- Не низкая явка, а отсутствие людей: Стало известно, почему проголосовало мало избирателей11:51
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Жители Авдеевки протестуют против перехода школы на украинский язык11:11
- Соловьева сенсационно разоблачили: как пропагандист Путина оказался резидентом НАТО. ВИДЕО10:54
- Енергоефективність у кредит. Що варто знати?10:35
- Пенсионерам приготовили сюрприз: что изменится10:19
- Украинцы ждали этого 28 лет. У Зеленского рассказали, каким будет первое решение новой Рады10:05
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера09:32
- «Голосование надежды»: Реакция России на выборы в Верховную Раду09:13
- «Украина войдет в состав России»: Жириновский предрек судьбу Зеленского09:10
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Енергоефективність у кредит. Що варто знати?10:35
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера09:32
- Рыба полезней мяса: учёные привели аргументы21:40
- Этот фрукт помогает избавиться от бессонницы13:02
- Сексологи назвали вещи, которые никто не может вас заставить делать в постели07:20
- Развенчан популярный миф о влиянии кофе на рак22:40
- В Украине запретили продажу популярных витаминов22:03
- Врач рассказал, как загорать без ущерба для здоровья12:20
- Диетолог рассказал, каким продуктом заменить молоко09:20
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания