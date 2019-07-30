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На Львовщине установили вареничный рекорд
30.07.2019 12:00
На Львовщине во время благотворительного Западноукраинского фестиваля «Куховарня RadoFest» был установлен национальный рекорд по количеству начинок для вареников, сообщает "Все-здесь".
Эксперты реестра рекордов Украины и члены комиссии зафиксировали на фестивале вареники, сделанные с 50 разными начинками. Все приготовленные блюда гости мероприятия могли попробовать и лично убедиться в изобилии предоставленных кулинарных шедевров.
Особенно присутствующим запомнился мастер-класс «Вареники со всего мира», во время которого гости фестиваля учились у звёздных поваров всем тонкостям приготовления этого национального блюда.
Теги: Львовская область, вареник, фестиваль, рекорд
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