Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Харрисон Форд в пятый раз станет Индианой Джонсом

01.08.2019 10:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Харрисон Форд в пятый раз станет Индианой Джонсом

Стала известна дата старта съемок, а также ориентировочная дата премьеры пятого фильма франшизы Индиана Джонс, сообщает Новое время.
Съемки продолжения приключенческой ленты, главную роль в которой традиционно исполнит Харрисон Форд, начнутся в апреле 2020 года в Лондоне, в то время как премьера фильма должна состояться летом 2021 года, пишет Maxim.
Режиссером пятой части картины Индиана Джонс выступит Стивен Спилберг.
Старт съемок был запланирован на апрель 2019 года, однако из-за проблем со сценарием работы на съемочной площадке были перенесены.
Пятая часть истории об Индиане Джонсе станет первым фильмом франшизы без сценарного участия Джорджа Лукаса, который выступит исполнительным продюсером проекта.



Теги: Харрисон Форд, продолжение, Индиана Джонс
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх