Украинская рэперша Alyona Alyona выпустила очередной видеоклип (ВИДЕО)

02.08.2019 10:00

Украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona выпустила клип на песню из дебютного альбома "Пушка" под названием "Велика й смiшна", который стал восьмым видео исполнительницы, сообщает ICTV.

В клипе исполнительница кружится на фоне различных локаций из повседневной жизни, среди которых родное село, школа, танцевальная студия и другие.

Режиссером клипа выступил DELTA ARTHUR, который уже работал с Alyona Alyona

Для съемок видео использовали технологию захвата движений, которая популярна в кино.