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В Москве умер Вилли Токарев
05.08.2019 08:50
В воскресенье, 4 августа, в возрасте 84 лет умер легенда шансона Вилли Токарев, выступавший в США, России, Израиле и многих других странах, сообщает Главред.
Антон Токарев, сын шансонье, подтвердил смерть отца. Вилли Токарев скончался после продолжительной болезни - в мае 2019 у него обнаружили онкологию, и последние недели он провел в одной из московских клиник.
Теги: Москва, певец, шансон, смерть
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